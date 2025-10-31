GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Freitagabend tiefer

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 309,78 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 309,78 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 307,41 USD. Bei 311,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 217.606 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Bei 316,67 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 94,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 6,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

