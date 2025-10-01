DAX24.117 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.647 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,36 -2,5%Gold3.871 +0,3%
Notierung im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Mittwochnachmittag in Grün

01.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 63,05 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
63,25 EUR 1,70 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 15:50 Uhr 0,3 Prozent. Die GEA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,10 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 62,70 EUR. Bisher wurden heute 69.063 GEA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 5,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,66 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 30,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33 EUR an.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

