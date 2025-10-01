DAX23.809 -0,3%ESt505.511 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,35 -1,1%Gold3.893 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Mittwochvormittag verlustreich

01.10.25 09:27 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Mittwochvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GEA. Zuletzt ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 62,35 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 62,35 EUR ab. Die GEA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,35 EUR ab. Bei 62,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 5.143 Stück.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 6,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 42,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

