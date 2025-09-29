GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von GEA zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GEA legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 62,30 EUR.

Das Papier von GEA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 62,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 62,50 EUR. Bei 61,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 72.258 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 6,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 43,66 EUR. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 29,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,33 EUR je GEA-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,31 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,89 EUR je Aktie.

