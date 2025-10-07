GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich GEA

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die GEA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die GEA-Aktie bei 63,40 EUR. Die GEA-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.069 GEA-Aktien.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR ab. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 44,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 58,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

