GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Montagnachmittag freundlich

22.09.25 16:11 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von GEA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 62,25 EUR zu.

Das Papier von GEA legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 62,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 63,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 148.323 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 42,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,76 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,33 EUR für die GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

