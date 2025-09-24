GEA Aktie News: GEA fällt am Donnerstagvormittag

Blick auf GEA-Kurs

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 63,15 EUR.

Das Papier von GEA befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 63,15 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte GEA-Aktie bei 63,15 EUR. Bei 63,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.575 GEA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Gewinne von 5,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 58,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

