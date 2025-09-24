GEA Aktie News: GEA am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GEA. Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 62,45 EUR.

Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 62,45 EUR nach. Die GEA-Aktie sank bis auf 62,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.154 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 45,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33 EUR an.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je GEA-Aktie.

