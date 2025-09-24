GEA Aktie News: GEA am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich GEA

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 62,45 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 62,45 EUR. Bei 62,25 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 63,45 EUR. Zuletzt wechselten 86.474 GEA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 6,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 43,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GEA-Aktie mit einem Verlust von 31,11 Prozent wieder erreichen.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33 EUR an.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je GEA-Aktie.

