GEA Aktie News: GEA am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GEA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 61,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 11:49 Uhr 0,4 Prozent. Bei 62,10 EUR erreichte die GEA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.897 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,00 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

In der GEA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor einem Jahr verdient

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht