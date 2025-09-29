DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Notierung im Blick

GEA Aktie News: GEA am Mittag stärker

30.09.25 12:06 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Mittag stärker

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GEA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 61,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,55 EUR -0,80 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 11:49 Uhr 0,4 Prozent. Bei 62,10 EUR erreichte die GEA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.897 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,00 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

In der GEA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025GEA BuyUBS AG
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

