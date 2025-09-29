GEA Aktie News: GEA am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 61,55 EUR.

Mit einem Kurs von 61,55 EUR zeigte sich die GEA-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,75 EUR an. Die Abwärtsbewegung der GEA-Aktie ging bis auf 61,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.037 GEA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 43,66 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 29,07 Prozent sinken.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,33 EUR.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

