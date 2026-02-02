DAX25.180 +1,3%Est506.068 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl68,92 -1,0%Gold5.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Gedämpftes Umfeld

KWS SAAT-Aktie stabil: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft

12.02.26 11:13 Uhr
KWS SAAT-Aktie stabil: Umsatzwarnung schockt Anleger | finanzen.net

Der Saatguthersteller KWS SAAT erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
69,70 EUR 1,60 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das gedämpfte Agrarmarktumfeld trübt die weiteren Aussichten bei KWS SAAT. Der Saatguthersteller erwartet deshalb in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden, und dies sorge für eine stärkere Verringerung der weltweiten Anbaufläche für Zuckerrüben als bisher angenommen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) rechnet KWS nun auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Bislang wurde ein Wachstum von rund drei Prozent angepeilt. An der Börse irritierte die gekappte Umsatzprognose aber nicht.

Wer­bung

Im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Dezember) ging der Umsatz von KWS SAAT um 1,4 Prozent auf 411,3 Millionen Euro zurück. Ohne Währungs- und Portfolioeffekte stiegen die Erlöse dagegen um 0,8 Prozent. Das Rapsgeschäft im Segment Getreide entwickelte sich stark, auch in der Gemüsesparte stiegen die Umsätze. Unter anderem saisonal bedingt war das Geschäft mit Zuckerrüben und Mais dagegen schwach. Hier sei die Frühjahrsaussaat im laufenden dritten Geschäftsquartal bis Ende März entscheidend.

Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich in den ersten sechs Monaten um rund ein Viertel auf 49,0 Millionen Euro, maßgeblich hierfür war nach Konzernangaben ein positiver Sondereffekt von rund 30 Millionen Euro aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts. Unter dem Strich schrumpfte der Verlust um 45 Prozent auf 63,8 Millionen Euro.

"Wir setzen unseren Fokus klar auf Profitabilität", sagte Finanzchef Jörn Andreas laut Mitteilung. Jüngst eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen zeigten bereits erste Effekte. So sollen im laufenden Geschäftsjahr vom Umsatz des Saatgutherstellers weiterhin 19 bis 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Der Sondergewinn aus dem Verkauf von Lizenzrechten infolge der Veräußerung des nordamerikanischen Maisgeschäfts ist dabei ausgeklammert.

Wer­bung

KWS SAAT-Aktien stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose

Eine gesenkte Umsatzprognose von KWS SAAT ist für die Anleger am Donnerstag keine böse Überraschung. Im XETRA-Handel notiert die KWS SAAT-Aktie zeitweise 0,29 Prozent höher bei 68,90 Euro, nachdem sie am Vortag um fast sechs Prozent eingebrochen war und damit ihre bisherigen Jahresgewinne komplett abgegeben hatte. Mit dem jüngsten Erholungsversuch hielt sich das Papier über der 100-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend.

Allzu überraschend kam die Prognosesenkung offensichtlich nicht. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hatte bereits vor der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr ein geringeres Wachstum im Geschäftsjahr erwartet und auch seine Erwartungen an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gestutzt. Das erste Halbjahr sei dennoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ergänzte Bosse in einer ersten Reaktion. /niw/mis

EINBECK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf KWS SAAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KWS SAAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: KWS Saat

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
03.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
26.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
19.11.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
18.11.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
13.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
19.11.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
18.11.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
12.11.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
12.11.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
13.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
30.09.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
13.11.2024KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
08.10.2024KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.01.2018KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
19.10.2017KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
23.06.2017KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
27.11.2014KWS SAAT ReduceCommerzbank AG
26.11.2014KWS SAAT ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KWS SAAT SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen