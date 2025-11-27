DAX23.770 +0,2%Est505.654 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.628 +0,7%Euro1,1599 ±0,0%Öl63,30 +0,4%Gold4.154 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt
Pivotal-Point Nachverfolgung Caterpillar (CAT): KI-Boom treibt den Umsatz für Stromerzeuger um 31 % nach oben! Pivotal-Point Nachverfolgung Caterpillar (CAT): KI-Boom treibt den Umsatz für Stromerzeuger um 31 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Geld für baureife Verkehrsprojekte soll rasch fließen

27.11.25 17:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
13,29 EUR -0,05 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
298,40 EUR -2,20 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STO SE & Co. KGaA
121,20 EUR -0,80 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wacker Neuson SE
18,86 EUR 0,10 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Für baureife Neu- und Ausbauprojekte im Autobahnnetz will Verkehrsminister Patrick Schnieder kurzfristig Geld zur Verfügung stellen. "Wenn der Haushalt verabschiedet ist, werden wir baureife Projekte in der nächsten Woche freigeben", versicherte der CDU-Politiker bei den Etatberatungen im Bundestag. Sowohl für die Baubranche als auch für die betroffenen Bürger sei das "ein wichtiges Signal".

Wer­bung

Am Freitag wird das Parlament über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr abstimmen. Zu Beginn der Beratungen hatte das Verkehrsministerium noch vor milliardenschweren Finanzlöchern in den kommenden Jahren gewarnt. Daraufhin beschlossen die Spitzen der schwarz-roten Koalition Anfang Oktober ausdrücklich, alle baureifen Verkehrsprojekte würden auch gebaut. In der Folge wurde das Budget für die Autobahn GmbH vom Haushaltsausschuss des Bundestags noch einmal erhöht/ax/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAUER

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAUER

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen