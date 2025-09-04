DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagnachmittag gesucht

05.09.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 58,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,59 EUR -0,09 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 58,70 USD. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,80 USD. Bei 58,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 122.420 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 29,05 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,575 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 22.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,40 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

mehr Analysen