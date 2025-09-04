General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 58,70 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 58,70 USD. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,80 USD. Bei 58,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 122.420 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 29,05 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,575 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 22.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,40 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

