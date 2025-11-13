DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.866 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Fokus auf Aktienkurs

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors kommt am Abend kaum vom Fleck

13.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von General Motors hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 71,85 USD.

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 71,85 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 72,85 USD. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,71 USD ab. Bei 72,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 628.139 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 72,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 42,03 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48,59 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,21 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen