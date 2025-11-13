Merz weckt Erwartungen auf Einigung bei Verbrenner-Aus
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Erwartungen geweckt, dass der Koalitionsausschuss noch am Donnerstag zu einer Einigung im Streit um das Verbrenner-Aus kommen könnte. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD beantwortete er die Frage, ob er mit einer Einigung am Abend rechne, mit "ja". Aus seinem Umfeld hieß es anschließend allerdings, eine Verständigung werde "nicht zwingend" erwartet.
Der Koalitionsausschuss hatte zuvor bereits mehrere Beschlüsse zur Energiepolitik gefasst. Am Abend soll bei einem Essen weiterverhandelt werden. Merz sagte, dass dabei neben dem Verbrenner-Aus auch das Streit-Thema Rentenpaket auf den Tisch komme.
Der Kanzler will sich in der EU für Änderungen bei dem für 2035 geplanten Ende der Zulassung von Verbrennungsmotoren einsetzen. In der Koalition gibt es dazu aber noch keine gemeinsame Position./mfi/DP/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen