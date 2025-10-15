General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 57,46 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 57,46 USD. Bei 57,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.525 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,14 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 27,51 Prozent Luft nach unten.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,630 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

