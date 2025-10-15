General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,81 USD.

Das Papier von General Motors legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 57,81 USD. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,25 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 445.769 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,95 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,630 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 9,45 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

GM-Aktie in Grün: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung

Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert