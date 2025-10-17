General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagabend im Aufwind

General Motors im Fokus

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 58,64 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,3 Prozent auf 58,64 USD. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 59,16 USD zu. Mit einem Wert von 57,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 584.108 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 28,97 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,630 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

