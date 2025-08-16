General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Blick auf General Motors-Kurs

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 56,45 USD nach.

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 56,45 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 55,10 USD. Bei 56,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 543.639 General Motors-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD an. 8,31 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 26,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,579 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,55 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,97 Mrd. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,40 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 10 Jahren verdient