DAX23.090 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Freitagnachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 68,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
58,92 EUR -1,10 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von General Motors legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 68,97 USD. Bei 69,37 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,29 USD. Zuletzt wechselten 338.521 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 72,85 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 48,59 Mrd. USD, gegenüber 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,34 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2025 10,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen