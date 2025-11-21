General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 68,97 USD.

Das Papier von General Motors legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 68,97 USD. Bei 69,37 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,29 USD. Zuletzt wechselten 338.521 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 72,85 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 48,59 Mrd. USD, gegenüber 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,34 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2025 10,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

