General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors fällt am Abend

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von General Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 68,24 USD ab.

Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 68,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 67,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 678.370 Stück.

Bei 72,85 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,76 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Abschläge von 38,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2026 gerechnet. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je General Motors-Aktie belaufen.

