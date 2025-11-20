DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
General Motors im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors fällt am Abend

20.11.25 20:23 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors fällt am Abend

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von General Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 68,24 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
60,02 EUR 1,51 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 68,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 67,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 678.370 Stück.

Bei 72,85 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,76 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Abschläge von 38,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2026 gerechnet. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen