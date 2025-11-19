General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zieht am Abend an

Kurs der General Motors

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 68,87 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 68,87 USD. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 69,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,90 USD. Bisher wurden via New York 573.837 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,85 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 5,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 39,52 Prozent sinken.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je General Motors-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Am 21.10.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48,59 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,24 USD fest.

