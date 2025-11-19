DAX23.217 +0,2%Est505.557 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.546 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,41 -2,2%Gold4.072 +0,1%
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors schiebt sich am Nachmittag vor

19.11.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 68,32 USD nach oben.

Das Papier von General Motors legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 68,32 USD. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,41 USD. Bei 67,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 73.871 Aktien.

Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 72,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,63 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,04 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

General Motors ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 2,68 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

