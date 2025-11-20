General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zieht am Donnerstagnachmittag an

General Motors im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 69,71 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 69,71 USD zu. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 69,89 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 68,94 USD. Bisher wurden via New York 102.032 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 40,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 2,68 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 02.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je General Motors-Aktie.

