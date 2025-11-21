General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gewinnt am Freitagabend

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 70,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,2 Prozent auf 70,19 USD. Bei 70,50 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 764.010 General Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,85 USD. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Mit einem Kursverlust von 40,66 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48,59 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die General Motors-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 02.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,28 USD je General Motors-Aktie.

