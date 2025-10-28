General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Kurs der General Motors

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 69,86 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 69,86 USD zu. Bei 70,18 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 877.344 General Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,18 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 40,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 02.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingebracht

General Motors-Aktie zieht zweistellig an: Ausblick für 2025 erhöht