General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

So bewegt sich General Motors

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 69,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 69,21 USD. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,45 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 221.807 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 70,24 USD. Gewinne von 1,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 66,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48,59 Mrd. USD – eine Minderung von 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48,76 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingebracht

General Motors-Aktie zieht zweistellig an: Ausblick für 2025 erhöht