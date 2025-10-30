DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
So entwickelt sich General Motors

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagabend gesucht

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von General Motors zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
General Motors
60,16 EUR 0,42 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 69,20 USD zu. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,76 USD zu. Mit einem Wert von 68,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 438.391 General Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,24 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 39,81 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte General Motors die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
