General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagabend gesucht

So entwickelt sich General Motors

Die Aktie von General Motors zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 69,20 USD zu. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,76 USD zu. Mit einem Wert von 68,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 438.391 General Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,24 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 39,81 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte General Motors die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Aktie aus.

