DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen höher -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit Verlusten

04.09.25 20:25 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 112,61 USD.

Aktien
Gilead Sciences Inc.
96,96 EUR 0,48 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 112,61 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 112,28 USD. Bei 113,15 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 601.355 Gilead Sciences-Aktien.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2024 bei 77,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,06 Mrd. USD – ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 23.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

