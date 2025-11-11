Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 121,87 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 121,87 USD. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 122,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 118,73 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 638.386 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 124,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,31 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

