Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,66 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 3,66 GBP. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,67 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 949.528 Glencore-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 3,97 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,52 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 44,02 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.
Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,159 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
