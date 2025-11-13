DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit grünen Vorzeichen

13.11.25 09:22 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,76 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,25 EUR 0,03 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,76 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,76 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,73 GBP. Zuletzt wurden via London 1.004.705 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,97 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 5,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 45,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,75 GBP für die Glencore-Aktie.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,158 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

