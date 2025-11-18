Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore fällt am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,59 GBP.

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 3,59 GBP abwärts. Die Glencore-Aktie sank bis auf 3,52 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,55 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.300.461 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,97 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 9,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 USD je Glencore-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,83 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

