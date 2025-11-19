Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,54 GBP nach.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 3,54 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,51 GBP nach. Bei 3,56 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 13.359.907 Glencore-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,97 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 12,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 72,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,75 GBP je Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,158 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

