Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 3,54 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 2,7 Prozent auf 3,54 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 3,52 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,55 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.506.064 Glencore-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,97 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 12,31 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,158 USD je Aktie aus.

