Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 3,56 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,56 GBP nach oben. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,57 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,56 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 627.059 Aktien.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 3,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 10,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,75 GBP.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,158 USD in den Büchern stehen haben wird.

