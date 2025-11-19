DAX23.260 +0,3%Est505.543 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,86 -1,5%Gold4.115 +1,2%
So entwickelt sich Glencore

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore reagiert am Mittwochmittag positiv

19.11.25 12:04 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Glencore plc
4,03 EUR 0,03 EUR 0,73%
Um 11:48 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,57 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,56 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4.719.260 Glencore-Aktien.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 3,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 11,44 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 42,51 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,158 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

NameHebelKOEmittent
Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

