Kursentwicklung

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gibt am Freitagnachmittag nach

22.08.25 16:09 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 2,92 GBP.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 2,92 GBP. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 2,90 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 2,94 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.126.647 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 50,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 42,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,106 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,70 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,136 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen