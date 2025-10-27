Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagvormittag freundlich

So bewegt sich Glencore

Die Aktie von Glencore zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,52 GBP.

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 09:07 Uhr 1,7 Prozent. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,53 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,52 GBP. Zuletzt wurden via London 833.682 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 16,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 41,72 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,149 USD je Glencore-Aktie belaufen.

