Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore legt am Mittag zu

Glencore im Blick

Die Aktie von Glencore zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 3,52 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,52 GBP nach oben. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,53 GBP zu. Bei 3,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 4.447.260 Stück.

Bei 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 41,75 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,149 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

