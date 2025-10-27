DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,71 +5,4%Nas23.604 +1,7%Bitcoin99.319 +0,9%Euro1,1637 +0,1%Öl65,72 +0,1%Gold4.008 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Suss senkt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt deutlich

27.10.25 19:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
29,50 EUR -7,12 EUR -19,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Bruttomarge werde 2025 bei 35 bis 37 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte Suss jeweils zwei Prozentpunkte mehr erwartet. Im selben Ausmaß wurde die Prognose für die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf 11 bis 13 Prozent verringert. Die Umsatzerwartung behielt Suss mit 470 bis 510 Millionen Euro hingegen bei. In den ersten neun Monaten betrug der Erlös 384,4 Millionen Euro.

Wer­bung

Im dritten Quartal habe die Bruttomarge mit 33,1 Prozent unter der Markterwartung von 38,1 Prozent gelegen, hieß es weiter. Die Ebit-Marge verfehlte mit 10,5 Prozent die Expertenvorhersage von 12,5 Prozent. Wesentliche Gründe für die schwache Margenentwicklung seien ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) sowie eine geringere Fixkostendeckung aufgrund des geringeren Geschäftsvolumens im Vergleich zu den Vorquartalen gewesen. Suss warnte zugleich, dass im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werde.

Ein striktes Kostenmanagement im verbleibenden Jahresverlauf soll das Erreichen der reduzierten Margenziele sicherstellen. Zudem will der Vorstand zeitnah über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten. Das vollständige Zahlenwerk wird wie geplant am 6. November veröffentlicht.

Die Suss-Aktie brach auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um fast 20 Prozent ein./he/ck

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
20.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
11.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) KaufenDZ BANK
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
04.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
20.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
11.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG
18.03.2024SÜSS MicroTec SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen