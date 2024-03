Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Der Dow Jones kam heute nicht vom Fleck.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,20 Prozent höher bei 38.790,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,012 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 38.809,65 Punkte an der Kurstafel, nach 38.714,77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38.760,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 38.898,41 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38.627,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 37.306,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der Dow Jones mit 31.861,98 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,85 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39.282,28 Punkten. Bei 37.122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,10 Prozent auf 300,51 USD), Walt Disney (+ 1,70 Prozent auf 113,85 USD), Caterpillar (+ 1,42 Prozent auf 351,90 USD), JPMorgan Chase (+ 1,24 Prozent auf 192,66 USD) und Amazon (+ 1,16 Prozent auf 161,83 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-0,90 Prozent auf 98,74 USD), Johnson Johnson (-0,90 Prozent auf 156,76 USD), UnitedHealth (-0,77 Prozent auf 487,05 USD), Goldman Sachs (-0,73 Prozent auf 384,37 USD) und Dow (-0,53 Prozent auf 56,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28.208.256 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,841 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,60 zu Buche schlagen. Mit 6,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

