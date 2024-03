Asiens Börsen im Plus -- Stellenabbau bei CureVac -- Boeing von United Airlines verliert Abdeckung im Flug

Am Freitag hatte der DAX die 18.000-Punkte-Marke erneut überschritten. Der wieder anziehende Preisauftrieb in den USA und ein weiter robuster US- Arbeitsmarkt bremsten die Rally zuletzt wieder etwas. "Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", zitierte dpa-AFX Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Offensichtlich spekuliert kaum jemand darauf, dass es von der 18.000 genauso schnell auf die 19.000 geht wie zuvor von der 17.000 auf die 18.000", meinte Altmann.

Der DAX eröffnete die Sitzung minimal tiefer und verbuchte im Tagesverlauf moderate Gewinne. Dabei schaffte er zeitweise den Sprung über die 18.000-Punkte-Marke. Letztendlich ging es noch um leichte 0,03 Prozent abwärts auf 17.936,65 Punkte. Der TecDAX startete ebenfalls schwächer und verharrte anschließend in der Verlustzone. Am Abend verlor er noch 1,25 Prozent auf 3.379,68 Zähler.

Die Stimmung unter Anlegern ist nach wie vor gut, jedoch fehlen Impulse für neue Käufe. Mit den oberhalb der Erwartung ausgefallenen US-Erzeugerpreisen kamen auch die Anleihen unter Druck und konnten sich bisher nicht erholen. Aufgrund der hartnäckigen Inflation in den USA sind die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed gesunken. Das lässt die Luft für Aktien etwas dünner werden. Derweil hat der Hexensabbat das Potenzial vor dem Wochenende zu überraschen.

Doch gleichzeitig schoben die jüngsten Preisdaten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed einen Riegel vor. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde auf eine geldpolitische Lockerung schon vor deren Juni-Sitzung spekuliert. Doch inzwischen ziehen immer mehr Anleger selbst diese als Startzeitpunkt in Zweifel. Entsprechend gespannt wartet der Markt auf Signale der Fed auf ihrer Sitzung am Mittwoch.

Anleger an den US-Börsen waren am Freitag in leichter Verkaufslaune.

Am Freitag bewegten sich die Börsen in Fernost in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 2,44 Prozent fester bei 39.652,81 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 3.070,34 Zähler zu. Der Hang Seng steigt daneben 0,31 Prozent auf 16.777,42 Stellen.

Am Montag geht es in Asien freundlich zu, besonders in Japan sind deutliche Gewinne zu sehen. Hier sorgen die Vermutungen, dass die Bank of Japan im März weiterhin an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird, beim Japanischen Yen für Abgabedruck. Dies nehmen die Anleger erfreut zur Kenntnis, sorgt eine schwächere Währung doch tendenziell für eine gute Entwicklung des Exports.

Auch in Shanghai und Honkong geht es bergauf, auch wenn der Aufwärtsdruck deutlich geringer ausfällt. Die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch sorgt bereits für großen Gesprächsstoff unter asiatischen Anlegern, wie es bei Dow Jones Newswires heißt.

