Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 245,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 245,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 245,40 EUR. Bei 244,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.662 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 16,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR ab. Mit Abgaben von 3,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,74 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 297,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Standard & Poor's erwartet fallende Preise für Rückversicherer - Munich Re-Aktie & Co. im Minus

August 2025: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren