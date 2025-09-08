Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 243,20 EUR abwärts.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 243,20 EUR ab. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.129 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,00 Prozent.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,74 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 295,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

