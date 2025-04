Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 280,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 280,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 282,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 280,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.709 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 1,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Abschläge von 25,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,53 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,50 EUR angegeben.

Am 13.03.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

