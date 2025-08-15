Healthcare Triangle präsentierte Quartalsergebnisse
Healthcare Triangle hat am 14.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -69,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Healthcare Triangle einen Umsatz von 3,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
