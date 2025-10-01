Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 192,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 193,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 190,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 109.552 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (95,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 209,83 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

