Kursentwicklung im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

01.10.25 12:06 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 191,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
191,70 EUR -0,45 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 191,40 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 192,00 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 189,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,05 EUR. Bisher wurden heute 43.781 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 9,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 100,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,66 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,83 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
